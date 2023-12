Éstas son las películas más vistas esta semana en Netflix: una lleva 3 semanas en el Top 10

El año está por terminar y Netflix tiene en su plataforma las mejores películas para comenzar a calentar motores hacia “la gran final” del 2023. Para muchos, este mes es de bajar la guardia o al menos es una oportunidad de hacer un poco más de tiempo para ver todo aquellas películas que pusimos en la lista de espera.

Como cada semana, la plataforma de streaming ha publicado su lista con las películas más vistas, entre estrenos, algunas que llevan tiempo en el catálogo y otras que han revivido por la curiosidad de los usuarios.

¿Quieres saber cuáles son los títulos más populares de la semana? Aquí te dejamos la lista que incluye producciones de habla inglesa e internacionales.

Éstas son las películas más populares en Netflix esta semana

Leave the World Behind

Julia Roberts La actriz protagoniza 'Leave the World Behind' (Netflix)

Ésta se ha convertido en una de las grandes sorpresas del años, según los críticos. La cinta muestra lo que sucede cuando el apocalipsis irrumpe en las vacaciones de último momento de una familia. Está basada en la novela psicológica homónima de 2020 aclamada por la crítica de Rumaan Alam y cuenta con Julia Roberts, Ethan Hawke y Mahershala Ali como protagonistas.

Family Switch

Family Switch Estas son las películas que han estado en el Top 10 esta semana (Netflix)

Family Switch gira en torno a los Walkers, una familia que se encuentra separándose en medio de la temporada navideña. Jess (Jennifer Garner, una de las favoritas de las comedias románticas) está luchando por conectarse con su hija aspirante a estrella del fútbol, CC (Emma Myers de Wednesday), mientras se acerca al lanzamiento más importante de su carrera. Wyatt (Brady Noon), quien sufre de bullying en la escuela debido a sus peculiaridades nerd, se está preparando para una entrevista para Yale, pero los intentos de su padre Bill (Ed Helms) de levantar su ánimo fracasan. Esto lo lleva a cuestionarse por qué le cuesta tanto encajar.

Una noche, una rara alineación planetaria lleva a los Walkers a encontrarse con la misteriosa Angélica (Rita Moreno), quien tiene una importante lección que enseñarles. Esto se convierte pronto en un enredo al estilo Freaky Friday y The Hot Chick

Leo

Leo Una de las cintas animadas más aclamadas en Netflix (Netflix)

Ésta es una película animada que ha dejado grandes lecciones a los usarios de Netflix, razón por la que hoy ha estado 3 semanas consecutivas en el Top 10.

Trata de una iguana mascota llamada Leo que está acercándose rápidamente a su último año de vida. Esto lo lleva a sufrir una crisis de mediana edad a la avanzada edad de 74 años. Después de decidir abandonar su jaula para siempre, inesperadamente encuentra su vocación: actuar como terapeuta del peculiar estudiantes de quinto grado en su salón de clases. Adam Sandler protagoniza y coescribió esta comedia animada, dirigida por Robert Marianetti, Robert Smigel y David Wachtenheim. Además, tiene la particularidad de que Jackie, esposa de Sandler y sus hijas Sunny y Sadie, participan en ella.

The Super Mario Bros. Movie

La película de Super Mario Bros ya tiene tráiler La película de Super Mario Bros ya tiene tráiler

Esta fue una de las películas del año y ya se ha colado con justa razón en la lista de nominadas a los Golden Globes que se celebran en 2024. Es la historia de origen de los hermanos Mario y Luigi, dedicados a la plomería y que por accidente son transportados a un mundo alternativo en donde se ven envueltos en una batalla entre el Reino Champiñón, liderado por la Princesa Peach, y los Koopas, liderados por el malvado Bowser.

Last Call for Istanbul

Last Call for Istanbul Estas son las películas que han estado en el Top 10 esta semana (Netflix)

En las cintas internacionales, se ha colado a la lista un romance turco. Last Call for Estambul nos muestra a una pareja casada, Mehmet y Serin, que ha estado lidiando con problemas en su relación y se les da la idea de probar si aún se enamorarían si se volvieran a encontrar por primera vez. Esa prueba comprende la primera mitad de la película y el trasfondo de la prueba es la segunda mitad. No hay duda de que es una película hermosa, aunque creemos que el público puede recibir un mensaje equivocado. El mensaje evidente de la historia parece ser que “el amor lo conquista todo”, pero hay algo más profundo detrás.