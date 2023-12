Fher Olvera, de Maná, se lanza contra el reguetón: Qué dijo

Fher Olvera, de Maná, causó gran controversia al hacer una serie de declaraciones sobre el reguetón, uno de los generos más escuchados a nivel internacional.

Aquí te compartimos qué dijo el cantante mexicano.

Las declaraciones de Fher Olvera, de Maná, sobre el reguetón

En una entrevista, el músico contó que su hijo Dalí le sugirió incursionar en este género, con el propósito de modernizar la música de Maná, para atrapar más público, y conectar con las nuevas generaciones.

“Me está diciendo que debo tocar un poco de reguetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny”, dijo el mexicano.

Olvera señaló todo lo que él considera que está mal dentro de la industria.

“Estamos invadidos por el reguetón. Es lamentable, sí, porque el reguetón nos ha invadido los escenarios de música latina”, enfatizó.

¿Por qué no le gusta el reguetón a Fher?

El cantante mexicano señaló qué es lo que no le agrada de este género, por lo que ha preferido mantenerse al margen.

“Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”, expresó el vocalista de Maná.

Acerca de los exponentes, Olvera señaló que es gran fan de Rosalía, quien ha destacado en los últimos años, gracias a su talento.

“Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco, porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española”, dijo.

Cabe señalar que, a sus 64 años, el cantante se ha convertido en un icono del rock mexicano, siendo uno de los referentes de ese género, en la actualidad.