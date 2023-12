“Me escribió ayer...”: Trinidad Cerda reveló que el joven que la recibió en el aeropuerto se contactó con ella

La asistente de vuelo y una de las participantes que más revuelo causó durante su estadía en la casa de “Gran Hermano”, Trinidad Cerda, estuvo de invitada al react de Claudio Michaux. Actualmente se encuentran haciendo una recopilación con los mejores momentos de cada jugador.

Al principio de su participación en el programa de Youtube, Cerda reveló que ha recibido mensajes de disculpas por cómo la trataron durante el programa. Por esto, la azafata recordó un momento viral que tuvo después de su salida del reality. Cuando un joven se acercó a saludarla en el aeropuerto, y le reveló que fue eliminada con un 94% de los votos.

Oie la Trini quedó en shock cuando supo el porcentaje de eliminación en el aeropuerto 94% de corazones 😂😂😂 #GranHermanoCHV pic.twitter.com/Ovc6SIJe24 — JJavito (@JJavito) August 14, 2023

“Una de las personas que me escribió fue el chiquillo que me recibió en el aeropuerto, me escribió ayer (...) Él me pide disculpas y hace un acto tan lindo y genuino”, contó la exparticipante de “Gran Hermano”, quien aseguró que él reconoció haber sido invasivo con ella, que no tuvo que haber ido a recibirla de esa manera.

“Qué lindo lo que hizo, al final cierra un ciclo para él al decir ‘esto no era lo que tenía que hacer’”, finalizó Trinidad Cerda, quien insistió que cualquier problema que sucedió en el reality, está en el pasado.