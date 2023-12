“No te quiero hacer daño”: La Guarén se acercó a Chama para hacer las paces en “Tierra Brava”

Una de las principales antagonistas de “La Guarén” (Valentina Torres) ha sido Chama (Alexandra Mendez) en “Tierra Brava”. Ellas han protagonizado diversas discusiones a lo largo de su estadía, y en este último capítulo la joven decidió hacer las paces y tender un puente entre ella y la mujer venezolana.

La Guarén fue invitada a la fiesta de triunfo de los rojos, y en este lugar comenzaron los primeros acercamientos, con piquito incluido. Una vez que terminó el jolgorio, Torres se acercó a Méndez para hacer las paces.

“Chama, quiero decirte que yo no te desvaloro como persona, quiero que tú también entiendas eso. Hay personas con quienes me llevo mejor, hay personas con quienes me llevo peor. Contigo no nos hemos llevado bien, no nos entendemos en muchas cosas, quiero que sepas que no te quiero hacer daño”, señaló.

“Todos nos hemos equivocado, han habido actitudes tuyas que a mí me molestan, y a mí me dan rabia. Nos terminamos peleando porque las dos tenemos carácter fuerte y no nos complementamos. Yo afuera siendo Valentina, y tú afuera siendo Alexandra, no nos mandaríamos a la mierda porque no estamos conviviendo juntas”, agregó Torres.

“Nos hemos equivocado las dos”

Por su parte, Chama le contestó que “entre las cosas que ustedes me han dicho que soy mentirosa y falsa, yo siempre les he dicho la verdad en su cara. Nunca quiero dejarlas mal. Ustedes son tres y ustedes me atacan tres”. De igual forma, recalcó que no le importaba los besos que se dieron con Luis en una fiesta pasada.

Ante esto, la joven reiteró sus disculpas por eso, y aseguró que también le pidió a Mateucci que la perdonara, lo que fue confirmado por el chico reality. “Yo como persona sí te respeto, y como mujer. Sí nos hemos equivocado las dos, yo me he equivocado mucho como yo también”, cerró.