Así fue el legado del reconocido actor Andre Braugher, quien falleció a sus 61 años

El reconocido actor Andre Braugher, conocido por su interpretación del Capitán Raymond Holt en la exitosa serie de comedia policial Brooklyn Nine-Nine, ha fallecido a los 61 años de edad.

Andre nos dejó el pasado lunes 11 de diciembre después de enfrentar una breve enfermedad. Su repentina partida ha conmocionado a sus seres queridos y a la comunidad artística en general.

Legado actoral y familia amorosa

El actor deja atrás a su esposa, la también actriz Ami Brabson, y a sus hijos Michael, Isaiah, John Wesley, su hermano Charles Jennings y su madre Sally Braugher.

Durante más de dos décadas, Braugher fue representado por su agente Brandt Joel, su abogado Keith Klevan y su publicista Jennifer Allen, quienes compartieron su trayectoria y éxitos profesionales.

Andre demostró su versatilidad y talento actoral a lo largo de su carrera. Su interpretación del detective Frank Pembleton en la serie policial Homicide: Life on the Street le valió múltiples premios, incluyendo un Premio Primetime Emmy, un Premio de la Imagen de la NAACP, un Premio Satellite y dos Premios TCA. También recibió otro Premio Primetime Emmy por su papel en la miniserie Thief.

Icónico Capitán Holt

En 2013, Braugher se unió al elenco de la aclamada comedia policial Brooklyn Nine-Nine, donde interpretó al Capitán Raymond Holt.

Su actuación valiente y llena de carisma en el papel de Holt ganó el corazón de los fanáticos y le valió el reconocimiento de la crítica.

La serie concluyó en 2021 después de ocho exitosas temporadas, dejando un legado duradero en la televisión.

Además de su trabajo en Brooklyn Nine-Nine, Braugher dejó su huella en otros proyectos notables.

Destacó como Owen Thoreau Jr. en Men of a Certain Age, dio voz al personaje de Woodchuck Coodchuck-Berkowitz en la serie animada BoJack Horseman, y participó en películas como Superman/Batman: Apocalypse, donde interpretó a Darkseid, y Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, donde dio vida al General Hager.