En apoyo a Palestina, Residente pausa su carrera musical

Como todos ya sabemos, desde el pasado sábado 7 de octubre el mundo entero está conmocionado por el inicio de conflictos bélicos entre es estado de Israel y el grupo terrorista Hamás, enfrentamientos armados que han dejado en un poco más de dos meses un centenar de muertes en Israel y Palestina.

Varios son las personalidades del entretenimiento los que se han expresado y solidarizado con la lamentable situación y algunos, han apostado a más para dar sus puntos de vistas e incluso favoritismo entre los dos países protagonista de la guerra.

[ También puedes leer: Lionel Messi y el sorpresivo regalo que le hizo al hijo de Residente ]

Uno de ellos y que nos tiene acostumbrado en abarcar temas relacionado con la política es René Pérez, mejor conocido como Residente. El cantante puertorriqueño está usando sus redes sociales desde hace tiempo para compartir contenido sobre lo que está sucediendo en Palestina (bombardeos, muertos, heridos) como producto del conflicto.

Pausa musical en solidarización

En las últimas horas el rapero emitió un comunicado en sus redes sociales para explicar que decidió posponer sus lanzamientos y poner un freno a su actividad musical como una forma de pronunciarse políticamente frente al conflicto.

“Les cuento a todos los que les interesa mi música, que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto”, explicó en un video publicado en Instagram.

También envió un mensaje a sus seguidores, en torno a la fuerza que pueden tener las redes sociales: “En vez de subir un story modelando ropa, o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste... Detente por un momento, busca información sobre Palestina y denuncia el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina”.