“Era lo que la gente quería ver”: Ernesto Belloni analizó el humor del Che Copete en Morandé

Ernesto Belloni se refirió a sus años trabajando en Morandé con Compañía, en donde interpretaba al personaje Che Copete. En este contexto, es donde analizó los controversiales comentarios que recibió en su momento y cómo los ve ahora.

En conversación con La Cuarta, el humorista recordó que “las críticas empezaron con las redes sociales, cuando se empieza a decir que la mujer está siendo utilizada”.

“Empiezan a encontrar los detalles, a polemizar, a criticar mucho y con el estallido se manifestó totalmente todo: ‘Las mujeres no pueden hacer esto, que no se puede trabajar con enanos’, todo era malo”, comentó el humorista.

Ernesto contó que fueron sus hijos quienes le comentaron sobre las apreciaciones que tenía el público de su trabajo en el extinto programa.

“Las mujeres estaban criticando que yo era un viejo degenerado, que tocaba a las mujeres y eso también me hizo ver un poquito. Yo antes del estallido ya había cambiado el sistema, y había empezado a hacer más sketch, más comedia, y que el humor no pasara tanto por las mujeres. Antes eran puras mujeres, que el avión, que las manoseabas entera”, sostuvo.

Según su percepción “en ese momento era súper aceptado, y además era lo que la gente quería ver, por eso marcabas lo que marcabas, aunque después con el estallido empezó a quedar la hecatombe. Pero a las mujeres nunca las abusé ni toqué, era para la tele. Se apagaba la cámara y esa hueá no existía más”, aclaró el comediante.

Eso sí, Belloni aseguró que “hubo algunas círticas súper aceptadas. Creo que se nos pasaba la mano, yo reconocí que se nos pasaba la mano un poquito con las mujeres, sin abusar de ellas, pero era lo que la gente quería ver”.

“El humor también estaba un poquito fuerte con personajes de homosexuales, muchos personajes de gordos, de flacos, de enanos, entonces a la gente ya con toda esta nueva modalidad le empezó a molestar. Por eso ahí se acabaron los enanos, los flacos, los gordos, todo eso se murió”, sostuvo.

¿Qué es del Che Copete?

Luego de replantearse la forma de humor gracias a las críticas, Ernesto asegura que tuvo que amoldarse a la actualidad.

“Volví suave y la gente que me iba a ver al teatro, a las carpas, me decía: ‘Yo vengo a ver al Che Copete’. Y yo les explicaba que no se podía con todo el cambio que hubo”.

“La gente se empezó a dar cuenta que ese no era el antiguo Che Copete, no era la esencia del Che Copete, porque yo había cambiado mucho. Ya no había mujeres, entonces de a poquitito tuve que ir acomodando y volviendo”, expuso el exMorandé.

Finalmente, el actor explicó “el día de hoy estamos absolutamente normal, siempre y cuando no pase el humor del Che Copete por las mujeres. Ahora trabajo con mujeres, pero en calidad de actrices o bailarinas”, cerró.