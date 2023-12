Fher de Maná critica el reggaetón y afirma que nunca hará un featuring con Bad Bunny

Fher Olvera no tuvo filtros al expresar su opinión sobre las nuevas generaciones y su gusto por el reggaetón. El vocalista de Maná, que hace mucho tiempo dejó de ser rock, apunta contra el género urbano criticando el estilo, violencia y vulgaridad de sus letras. Hasta el punto de expresar que no está interesado en hacer un featuring con Bad Bunny.

Arriesgado o no es su percepción. Bad Bunny es actualmente el máximo exponente del género. Y para Fher esto no tiene ninguna importancia. Las declaraciones del vocalista de Maná fueron en una entrevista que dio al medio español, El Mundo.

Aprovechó estar hablando con un medio ibérico para sacar de sus críticas a Rosalía, a quien sí considera como una artista talentosa.

Fher comenzó a hablar del reggaetón debido a que su hijo le recomendó que debía evolucionar un poco y probar con el género urbano. “Me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny”, dijo el cantante de Maná.

“Estamos invadidos por el reguetón. Es lamentable, sí, porque el reguetón nos ha invadido los escenarios de música latina. Yo creo que no le están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento”, señaló el talentoso cantante.

La trayectoria musical de Fher Olvera con Maná es verdaderamente intachable. Como intérprete que marcó un antes y un después en la industria latina, tiene la potestad de expresarse y ser escuchado.