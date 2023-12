Oprah Winfrey admite que toma medicamentos para adelgazar y luce irreconocible

Aunque estamos en una época en la que no se opina el cuerpo ajeno y cada quien debe ser feliz con su figura, sin importa si tienes kilos de más o menos, este jueves 14 de diciembre, al actriz y empresaria Oprah Winfrey reveló una de sus grandes secretos sobre su peso y cómo logra adelgazar, algo que dejó a muchos sorprendidos, pues pensaron que lo hacía con otros métodos.

Actualmente, hay una gran controversia sobre algunos medicamentos, como el Ozempic, Wegovy y Zepbound, ya que muchas personas las consumen para perder suprimir el apetito y bajar unos cuantos kilos. La artista de 69 años reveló a la revista People, que hizo la paces con la báscula tras tomar unas medicinas, pero no indicó cuál es.

“El hecho de que haya una receta aprobada médicamente para controlar el peso y mantenerse más saludable, en mi época, se siente como un alivio, como redención, como un regalo, y no algo detrás de lo cual esconderse y ser ridiculizada de nuevo”, le dijo a People. Por muchos años lidió con la culpa de que tenía sobre peso porque carecía de autocontrol.

Sin embargo, luego descubrió que no es así: “Me di cuenta de que me había estado culpando todos estos años por tener sobrepeso, y tengo una predisposición que ninguna cantidad de fuerza de voluntad va a controlar”, replicó Winfrey.

El Wegovy fue aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU) en el 2021, esta es una inyección que se pone una vez a la semana que sirve “para el control crónico del peso en adultos con obesidad o sobrepeso con al menos una afección relacionada con el peso (como presión arterial alta, diabetes tipo 2 o colesterol alto), para usar además de una dieta baja en calorías y una mayor actividad física”, de acuerdo con el organismo regulador.

Entre las estrellas que usan esta inyección para mantener a raya los gramos, destacan Elon Musk. El laboratorio fabricante de este medicamento Novo Nordisk es ahora la empresa más valiosa de Europa, por encima de Louis Vutton.

Oprah no dudó en recurrir, posiblemente, a algunos de estos remedios, pues ““fue un deporte público burlarse de mí durante 25 años. (...) Me han culpado y avergonzado, y yo me culpé y avergoncé a mí mismo”. Pero no solo toma estos medicamentos, pues también le confesó a la revista que hace ejercicio regular.

“Después de la cirugía de rodilla, comencé a caminar y a establecer nuevos objetivos de distancia cada semana. Eventualmente podría caminar de tres a cinco millas todos los días y una caminata de 10 millas los fines de semana. (...) Me sentí más fuerte, más en forma y más vivo de lo que me había sentido en años”, acotó Oprah.