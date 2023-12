Pampita y Benjamín Vicuña celebrarán la Navidad juntos, con sus respectivas familias

Pampita y Benjamín Vicuña fueron capaces de enmendar su relación luego de la bullada ruptura, al nivel de que lograron formar una familia ensamblada. Ello explica que compartirán juntos en la Navidad, uniendo a los integrantes de cada una.

Así lo dio a conocer Roberto García Moritán, actual marido de Carolina “Pampita” Ardohain y recientemente asumido ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El funcionario de gobierno hizo este anuncio en el programa “Mañanísima”, de canal Trece argentino.

“La mesa va a estar repleta de amigos y familia”, señaló García Moritán en el espacio televisivo, dado que “Caro es muy amiguera”, según recoge el medio trasandino Exitoína.

“Va a ser en forma de cadena porque mi ex se volvió a casar, lo mismo del lado de su ex. Así que va a ser la familia de Caro, la familia de la familia de Caro… Son momentos muy lindos, me encanta”, añadió el esposo de la modelo.

De esta forma, el político dejó en claro que Pampita y Benjamín Vicuña se reunirán otra vez para celebrar las fiestas con sus respectivas familias. “Nos divertimos mucho, es algo que hemos logrado y me parece que ese es el sentido. Tiene que valer la pena”, comentó.

¿Cómo se llevan Pampita y China Suárez?

En tanto, China Suárez se refirió a cómo se lleva con Pampita, tras ser vistas a ambas en el cumpleaños de su hijo Amancio, producto de la relación con el actor chileno.

“Es lindo mostrar la realidad para contrarrestar cuando dicen… hay mucho morbo al enfrentar a dos mujeres más allá de lo que haya pasado hace mucho tiempo, y vende eso de poner al hombre como trofeo y dos mujeres enfrentadas por el mismo hombre”, advirtió Eugenia.

“Creo que es lindo mostrar, también, la realidad. La gente cree mucho en las películas que se arman y creen que todo es mucho más grave o más dramático de lo que en realidad es”, aclaró Suárez.