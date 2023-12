Priscilla Vargas recibe el Premio Nacional de Periodismo en Televisión 2023: “Tremendo honor”

Durante la edición de este jueves del matinal “Tu Día” se dio a conocer que Priscilla Vargas ha sido reconocida con el Premio Nacional de Periodismo en Televisión 2023.

José Luis Repenning, coanimador del programa junto a Priscila, entregó en vivo un ramo de flores, como forma de felicitarla, a su colega y amiga.

El mencionado galardón fue otorgado este año a Priscilla Vargas por “su destacada participación en difundir el acontecer noticioso en Canal 13″, según consigna Página 7.

“Para mí es un tremendo honor porque son personas de mucha trayectoria que forman parte de este círculo de periodistas de televisión, y que de alguna manera reconocen el trabajo que uno hace durante el año”, señaló acerca del galardón Pri, con visible emoción.

“Es un trabajo que no es fácil y que conlleva mucho sacrificio, pero sobre todo una gran responsabilidad. De verdad me siento muy contenta porque no me lo esperaba y cuando las cosas llegan de sorpresa son más bonitas todavía”, añadió la conductora del matinal.

Además, la periodista destacó que Jose Luis Repenning obtuvo el mismo galardón en 2018.

“Siento que es un reconocimiento muy importante porque quienes lo entregan son mis pares en medio de un proyecto que lleva recién un año. Efectivamente, estamos entregando información, entretención y estamos acompañando a la audiencia”, valoró la profesional.

“Esto es un trabajo diario que se hace a pulso con mucho esfuerzo y sacrificio, y en donde hay tremendos profesionales detrás”, enfatizó la comunicadora.