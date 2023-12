¿Quién se irá al Paraíso?: Millaray Viera y Rayén Araya son las nuevas invitadas que asistirán a “El Purgatorio”

Hoy viernes se emitirá otro capítulo, en vivo y en directo, del programa “El Purgatorio”, animado por Nacho Gutiérrez en el prime de Canal 13. En donde los invitados están “recién fallecidos”, y el público juzgará si se deberán ir al Paraíso o al Infierno. Esta vez el enfrentamiento será entre la conductora de radio y televisión Rayén Araya y la presentadora y cantante Millaray Viera.

Rayén Araya comenzó su carrera televisiva a fines de los años 90, siendo conductora del extinto programa juvenil “Extra jóvenes”. Luego llegó al 13 como comentarista de cultura y espectáculos, primero del programa “Pantalla abierta” y luego en “Teletrece”.

Durante el año 2008 arribó a Mega para conducir “Radio Mega” y más adelante hacerse cargo de “Meganoticias tarde”. En el año 2012 fue contratada por UCV-TV para conducir “Noticias edición central”, mientras que en 2028 destacó en el panel del espacio “Llegó tu hora”, de TVN.

En relación a su participación en “El Purgatorio”, Araya comentó que “es una invitación fantástica a jugar y divertirse. Estoy segura que no solo lo pasaré bien yo, sino toda la audiencia en el estudio y quienes nos acompañen desde su casa”. Y agregó, “entre el cielo y el infierno, uuyy, no lo sé... dependerá de la gente. Ojalá logre conquistar el Paraíso, así guardaré mi cola de diabla y me portaré bien”.

El programa “Juego textual” (2022) marcó el regreso de Rayén a Canal 13, siendo una destacada panelista entre ocho mujeres. Junto a esto, desde marzo de este año es la figura visible de 13M, pilar de marca del 13 preocupado en visibilizar, acompañar, defender y luchar por los derechos y las reivindicaciones femeninas.

Además, la figura del espectáculo está conduciendo “Rompe CL”, espacio de conversación con variados artistas de la escena musical emergente, coproducido por Amazon Music y Canal 13.

“Con una pala y un sombrero”

La otra invitada de “El purgatorio” será Millaray Viera, presentadora de televisión, cantante y actriz, quien comenzó muy niña en el mundo del espectáculo. En 1998 tuvo una participación especial en la teleserie “A todo dar”, de Mega, y en 2000 estuvo en el programa de talentos de Canal 13 “Nace una estrella”.

Ese mismo año sorprendió interpretando la canción de su padre “Con una pala y sombrero” en la Teletón. Al año siguiente, animó junto a Matías Vega el espacio “Música libre”. Después de salir del colegio, viajó a México, donde vivió varios años y, entre otros proyectos, animó el noticiero musical “Fama”, perteneciente a Televisa, y estudió Licenciatura en Ejecución Musical.

Además, fue en el país azteca donde conoció a su futuro marido y padre de su hija, el cantante Álvaro López, líder de Los Bunkers. Ya de vuelta en Chile, protagonizó el filme “En la orilla”, junto con componer el tema principal.

Desde el año 2017 se consagró como figura televisiva, siendo panelista del matinal de TVN “Buenos días a todos”, mientras que en 2018 ingresó a Mega para realizar la misma labor, en “Mucho gusto”. En 2019 emigró a Chilevisión para conducir el programa “Sabingo” y el espacio de talentos “Yo soy”.