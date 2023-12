Selena Gomez tiene la mejor respuesta a quienes se burlan de sus cachetes redondos

Selena Gomez no está dispuesta a dejarse de nadie, especialmente este año que ha estado lleno de éxitos entre su carrera y la llegada del productor Benny Blanco a su corazón.

Después de confirmar su relación, la actriz recibió una serie de comentarios en línea que criticaban su elección de novios, lo que hizo que de inmediato saliera en su defensa. “Él es mi todo mi corazón” y ante las acusaciones respecto a que “no sabe elegir pareja”, dijo: “Jaja, sí, y sigue siendo mejor que nadie con quien haya estado. Hechos.”

Ahora Selena ha tenido que lidiar también con los haters que -una vez más- sólo se dedican a criticar su aspecto físico.

La respuesta de Selena Gomez a los trolls del Internet

Selena Gomez hizo caso omiso a un seguidor que le sugirió “quitarse el relleno de los cachetes”, dando a entender que se ven mal estando “tan redondos”. La respuesta de la también cantante fue: “Jajajaja, me he puesto Botox chica”, dando a entender que no le afecta en absoluto lo que digan de ella.

La artista siempre ha sido muy sincera respecto a cómo sufrió mucho por la presión ajena de verse siempre de cierta forma, especialmente tras haber crecido en los reflectores desde los 7 años.

“Creo que mi versión de la belleza se vio un poco afectada porque he estado trabajando desde que tenía siete años y siempre he tenido maquillaje”, dijo la fundadora de Rare Beauty a WWD en una entrevista.

En enero, cuando Gomez apareció en la alfombra roja de los Golden Globes, internautas se enfocaron demasiado en su apariencia, lejos de enaltecer la importancia de estar en un evento de esa ídole. La actriz estuvo nominada en la categoría Mejor interpretación en serie de televisión o comedia musical.

“Oh no Selena deja el botox, todavía eres joven. No lo necesitas. Ya no parece ella”. “Selena abusando del botox”. “Ya fue demasiado botox para esta chica”. “Selena se estará volviendo adicta al botox, su cara ya está deforme”, expresaron en redes sociales.

Por fortuna, varios salieron en su defensa, recordando que la actriz ha pasado por muchas situaciones complicadas que han afectado su salud física y mental.

“Es triste ver todas las suposiciones e ignorancia en estos comentarios. No está drogada ni embarazada ni abusa del botox. Ella tiene lupus. Ustedes me enferman”. “Que horror los comentarios hacia esta chica. No hemos avanzado nada como sociedad”. “Gente, no es botox. Ella tiene lupus así que comprendan que es una condición, no el Botox”, señalaron.

Selena Gomez es mucho más que los cambios en su cuerpo

Selena Gomez La actriz ha sido señalada por los cambios físicos en su rostro (Instagram)

En primer lugar, el cuerpo de nadie debería ser tema de conversación y menos cuando se trata de comentarios destructivos. En segundo lugar, es importante entender que Selena ha luchado por años contra el lupus que ha hecho que su cuerpo cambie debido a los estragos del mismo y de los medicamentos.

“Como muchos de ustedes saben, hace alrededor de un año revelé que tengo lupus, una enfermedad que puede afectar a las personas de diferentes maneras. Descubrí que la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión pueden ser secundarios. efectos del lupus, que pueden presentar sus propios desafíos. Es una lucha diaria”, dijo Gómez a People en 2019.

Por otro lado, ella misma ha defendido que si ha querido recurrir a procedimientos estéticos, es su decisión y de nadie más.