Tempranito se tienen que ir las visitas: Raquel Argandoña reveló que les raya la cancha a sus invitados

La animadora Raquel Argandoña junto a las panelistas Francisca Merino y Marlen Olivari sacaron a relucir sus espíritus navideños en “Tal Cual”, y comenzaron a hablar sobre sus planes para esta próxima festividad que se viene en 10 días más, y ella recibirán a gente en su casa para celebrar la Navidad.

A propósito de esto, le consultó si es que las visitas se quedan hasta muy tarde en sus hogares, y Marlen comentó que a la hora que quieran ya que no tenía problemas, pero Raquel estaba lejos de compartir esa opinión.

“A mí me gusta que los invitados se vayan 00:10, máximo 00:20, ellos llegan a las 21:30. Dejo todo lavado, me carga levantarme y que hayan copas de trago sucias. Los regalos se abren a las 00″, explicó Raquel.

Marlen preguntó que a los 10 minutos de abrir los regalos se van, y Argandoña contestó “¿Qué más? Si ya comiste, tomaste y chao, se habló todo ya. A mí no me gusta que se quedan, cada vez estoy más poco sociable (risas). No existe la sobremesa en mi casa, así como rapidito, prefiero que lleguen temprano y se vayan temprano”, cerró