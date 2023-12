“Una amiga habla así de mi hija y no le dejo pelo en la cabeza”: redes estallan con pelea entre Sole y Kathy en ‘Como la vida misma’

“Una amiga habla así de mi hija y no le dejo pelo en la cabeza”. Este es uno de los comentarios que dejó en redes la escena entre Kathy (Claudia Pérez) y Sole (Sigrid Alegría) en “Como la vida misma”, en la que las amigas se enfrentaron por los sentimientos de sus hijos.

Sole enfrentó a su amiga luego de que Marco la acusara de estar hablando mal de Carol. Es así como Kathy le explicó que sabía de los sentimientos de la joven embarazada hacia su hijo Bruno, por lo que no quería que el estudiante se hiciera cargo de una “guagua que no le corresponde”.

“Yo le hice un parelé al tiro, porque, a ver, perdona que te diga, pero yo no quiero que el Bruno se haga cargo de una guagua que no le pertenece, que no es su responsabilidad. Y bueno, todos sabemos cómo es la Carol”, dijo.

Fue ahí que Sole abrió los ojos, dando pie a una fuerte discusión que se verá en el capítulo de este viernes.

En el adelanto se puede ver que Sole le dice a su mejor amiga: “¡Ya basta! Es una adolescente. Sí, me ha hecho llorar, y ella ha llorado mucho. Sí, Bruno ha llorado mucho. Es difícil. Viene saliendo de una terapia por depresión. Es una adolescente embarazada y tiene una guagua en su guata”.