“Yo soy adoptada”: Daniela Castillo reveló sus temores y temas no resueltos en “Podemos Hablar”

Daniela Castillo será una de las invitadas al capítulo estreno de “Podemos Hablar”, en donde se sincerará sobre sus temores y temas que no tenía resueltos de su niñez.

En una conversación con Jean Philippe Cretton, la cantante reveló un tema que le afectó en varios momentos de su vida y que ahora se atrevió a tratar, hablamos de sus complicaciones con el abandono.

“Siempre juraba que lo tenía súper resuelto, pero siento que era como un título nomás, profundamente no estaba tan resuelto, que tenía que ver con mi historia de cómo yo llegué a este mundo, donde eso se va quedando plasmado en tu personalidad y en las decisiones que uno va tomando día a día”.

“¿A qué te refieres con la forma en que yo llegué a este mundo?”, le preguntó el animador de Chilevisión. A lo que Daniela confesó: “Yo soy adoptada, feliz con mi familia siempre”.

Eso sí, la exchica “Rojo” reveló que en su momento “me confundía y me costó mucho llegar a la herida que yo tenía con la maternidad, porque tenía dos papás que adoraba con mi vida, pero me daba cuenta de que tenía un tema muy fuerte con el rechazo y con el tema del abandono, y nunca lo traté. Se me fue presentando mucho en la vida, hasta que en un momento me enfrenté muy cara a cara con la maternidad y me di cuenta de que esa herida estaba ahí. Tenía mucho miedo a fallar como mujer, como mamá, tenía mucho miedo a sentir ese abandono en carne propia; se activaron muchas cosas”, se sinceró.

“Yo juraba que eso estaba súper resuelto porque yo era feliz en mi vida y para mí era un motivo de orgullo ser adoptada, me encantaba mi familia, me encantaban mis papás. Cuando entramos en pandemia dije ¡ya!, este es el momento de empezar una terapia profunda que había postergado durante mucho tiempo”, contó, revelando que este periodo se empezó a preocupar de su salud mental.