El amor en “Tierra Brava”: Jhonatan Mujica se sinceró sobre su relación con Pamela Díaz y su inesperada atracción por Nicolás Solabarrieta

Jhonatan Mujica habló de su experiencia dentro del reality “Tierra Brava”, específicamente a su relación con Pamela Díaz y unas palabras que dijo sobre Nicolás Solabarrieta.

“La verdad es que con Pamela siempre hemos tenido una linda conexión. Aunque estemos distanciados o haya momentos en que no hablamos, también sabemos que vamos a tener buena onda y que nos vamos a preocupar el uno por el otro”, explicó el modelo en una conversación con Página 7.

Asimismo, reveló que muchos de sus compañeros de encierro lo juzgan por “volver a caer” y acercarse a Pamela, pero él ve las cosas de distinta manera.

“No estoy cayendo en nada, sino que simplemente yo quiero acercarme a Pamela porque lo paso bien cuando estoy con ella”.

“Siempre he querido destacar que yo voy a estar, independiente de lo que pase, más allá de si ella quiere estar involucrada conmigo sentimentalmente o no”, continuó.

Asimismo, el modelo aseguró que: “El cariño que le tengo siempre ha sido algo que voy a respetar y que voy a mantener siempre, como la lealtad hacia ella”.

¿Qué pasa con Solabarrieta?

En la misma entrevista, Jhonatan se refirió a sus dichos sobre el exfutbolista, del cual confesó sentir una pequeña atracción.

“La verdad, lo mismo que me resultó atractivo también en un momento con la Guarén, que es el hecho de que las mentalidades abiertas me llaman mucho la atención”, reconoció.

“Una persona a la cual, primero, no le importa el qué dirán o la opinión del resto, y vive su vida como quiere. Vive, se viste, se peina, hace lo que quiere hacer sin el miedo a que lo juzguen”, añadió.

En la misma línea, destacó que Nicolás le parece un joven muy atento en sus relaciones, lo cual ha llamado su atención.

“Lo veo, cómo se ha comportado con Guarén, y con ese acercamiento que ha tenido con ella, demuestra que es una persona que es más preocupada”.

“Tiene su lado emocional más desarrollado, comparándolo con Fabio o Mateucci, que son más rígidos en esa parte, y él es súper light. Es un chico guapo, igual, muy relajado, la pasa bien. Y también es joven, tiene casi mi edad… Yo creo que por esas razones uno puede congeniar con él”, sostuvo Mujica.

Sus sentimientos por la ‘Fiera’

Con respecto a su relación con Pamela Díaz, la cual en estos tres meses ha estado en un tira y afloja, el modelo contó que fue lo que le llamó la atención de la rostro de la farándula.

“Me atrajo el sentido de humor. Tiene un sentido de humor que me hace reír de cualquier cosa. Es increíble”. Asimismo, “ella siempre me preguntaba por qué me río tanto, y yo me río, no solo por las cosas chistosas que hace, sino porque ella, en general, cómo dice las cosas, cómo se expresa y cómo habla, me causa mucha risa, entonces disfruto mucho el tiempo con ella”.

Además, Mujica añadió que le gusta lo “aperrada” que es su compañera. “Es chora, en palabras más urbanas. Lo aguerrida, como que no le importa confrontar situaciones o competencias”, explicó.

“Yo cada vez que la veo competir es una cosa que me impresiona y me atrae cada vez más, porque es de las personas que no piensa si un carro se le viene encima y la puede aplastar ¿no? O sea, dice como ‘yo tengo que ganar y voy a empujar esto aunque me rompa tres huesos’. Ese tipo de actitudes siempre me han atraído”, reconoció.

Eso sí, Jhonatan Mújica afirmó que estas actitudes también le pueden jugar en contra en su relación puesto que “tiene la misma actitud de aguerrida para confrontar eso conmigo, entonces, es como una especie de ying-yang… Me gusta, pero al mismo tiempo sé que me va a perjudicar más adelante”, explicó entre risas el participante.