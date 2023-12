“Es minísimo y lo conozco...”: Millaray Viera aclara rumores sobre supuesto amorío con el alcalde Tomás Vodanovic

Millaray Viera estuvo como invitada en el más reciente capítulo de “El Purgatorio”, en donde tuvo que aclarar detalles sobre su vida amorosa y revelar si es que estaba saliendo con algún rostro de la farándula o de la política nacional.

En el programa conducido por Ignacio Gutiérrez, la comunicadora se refirió a los rumores del mundo del espectáculo que la han involucrado con varios personajes públicos, entre ellos Jean Philippe Cretton y Tomás Vodanovic.

Primero desmintió rotundamente el romance con su excompañero de Chilevisión: “Te voy a jurar por mis hijas, Celeste y Julieta, que nunca jamás, no solo no tuve una relación con Jean Philippe Cretton ni algo que se pareciera, sino que nunca hubo un coqueteo. Nunca le dije ‘me gustas o salgamos’”, juró en el espacio de Canal 13.

¿Qué pasa con el alcalde?

Acto seguido, el animador mostró una imagen sin polera del alcalde de Maipú, hecho que revolucionó al estudio y dio paso para preguntarle a Millaray sobre si ha tenido algún acercamiento con Vodanovic.

“¿Qué yo como que tuve un romance con él? No, nada que ver...me gustaría, pero no. De ese manantial no he bebido. Es minísimo y lo conozco, me lo he topado, pero nunca lo he visto sin polera (...) no somos amigos ni siquiera”, respondió con honestidad.

Eso sí, Viera dejó en claro que no sabía cómo se inició ese rumor y aseguró que es totalmente falso.

“Lo encuentro minísimo, pero la gente va a creer que tuve algo con el alcalde Vodanovic y eso no es real”, sostuvo tras mirar la toalla con el cuerpo de Vodanovic.

Finalmente, le consultaron a Millaray si aceptaría tener una cita con el alcalde de Maipú, la cual evitó puesto que su respuesta podía ser usada en su contra.