“Estoy feliz”, príncipe Harry gana juicio por intervención de su teléfono

El príncipe Harry recibió 180 mil dólares por daños y perjuicios, luego de que el Tribunal Superior de Londres fallara a su favor en una disputa legal contra Mirror Group Newspapers (MGN).

El veredicto lo dieron a conocer este viernes tras deliberaciones por la acusación de Harry en octubre del 2019 y según la cual el citado grupo mediático intervino su teléfono para escuchar sus conversaciones entre los años 1991 y 2011.

“Hoy es un gran día para la verdad, así como para la rendición de cuentas. El Tribunal ha dictaminado que se llevaron a cabo actividades ilegales y criminales en los tres periódicos del Grupo Mirror (The Mirror, The Sunday Mirror y The People) de manera habitual durante más de una década”, leyó el abogado de Harry, David Sherborne, según reseñó Hola.

En base al comunicado, escrito por Harry, prosiguió: “Este caso no se trata solo de piratería; se trata de una práctica sistémica de comportamiento ilegal y atroz, seguida de encubrimiento y destrucción de pruebas. El Tribunal ha determinado que los directores de la junta directiva, su departamento legal, altos ejecutivos y editores como Piers Morgan, claramente conocían o estaban involucrados en estas actividades ilegales”.

Harry: “Estoy feliz”

Príncipe Harry Príncipe Harry (Leon Neal/Getty Images)

El abogado continuó leyendo la carta del príncipe Harry, y decía: “El camino hacia la justicia puede ser lento y doloroso, y desde que presenté mi demanda hace casi cinco años se han utilizado historias difamatorias y tácticas intimidatorias contra mí y a expensas de mi familia… Estoy feliz de haber ganado el caso, especialmente teniendo en cuenta que este juicio sólo analizó una cuarta parte de mi reclamo total”.

Fuera del tribunal, el abogado manifestó que “espero que el fallo del tribunal sirva como advertencia para todas las organizaciones de medios que han empleado estas prácticas y luego han mentido de manera similar al respecto”.

Continuó leyendo el comunicado, afirmando que “mi compromiso de llevar adelante este caso se basa en mi creencia en nuestra necesidad y derecho colectivo a una prensa libre y honesta. La misión continúa”.

El citado medio presentó el pronunciamiento de un portavoz del editor, quien refirió que “acogemos con satisfacción el fallo de hoy que da a la empresa la claridad necesaria para seguir adelante con respecto a los acontecimientos que tuvieron lugar hace muchos años”.

Según las acusaciones del príncipe Harry, medios como Daily Mirror, Daily Record, Sunday Mirror, The People, entre otros, tenían información por sus mensajes de voz y comunicación en su teléfono y con eso, publicaban sus historias, algo que fue “muy destructivo” en su adolescencia.