“Sentía que tenía la muerte ahí mismo”: Millaray Viera recordó detalles de su traumático secuestro en México

Millaray Viera estuvo como invitada en el capítulo estreno de “El Purgatorio”, en donde recordó detalles del secuestro que vivió durante su estadía en México.

En una sección del programa llamada “El muro de los lamentos”, Rayén Araya decidió que su compañera revelara cómo fue ese traumático momento.

Cabe recordar que el hecho ocurrió cuando la animadora vivía en México junto a su expareja Álvaro López, vocalista de Los Bunkers.

Todo comenzó cuando después de un concierto “cometimos el error de tomar un taxi de la calle”, contó de entrada.

“Empecé a sentir cosas raras ya en el trayecto, con actitudes del conductor, que claramente estaba coludido con las personas que se subieron después, pero no supe escuchar mi intuición a tiempo”, manifestó.

Acto seguido, el taxista disminuyó la velocidad hasta que dos desconocidos se subieron al auto, uno de ellos en la parte de atrás, entre Millaray y Álvaro.

“Ahí nos vendaron los ojos, nos pusieron pistolas en la cabeza, diciendo todo el tiempo ‘los vamos a matar’”, reveló Viera.

El peor miedo de su vida

En ese momento, Millaray “sentía que tenía la muerte ahí mismo. Yo creía que me iba a matar y ante esa cercanía estaba entregada a mi muerte, pero lo único que pensaba era qué va a pasar con mi hija, pero cuando la mencionaba, ellos se ponían más agresivos”.

“No sé cómo, los dos mantuvimos la calma, ninguno se puso a gritar. Tenía mucho miedo de una manera que nunca había experimentado en mi vida, tenía mucha conciencia de que tenía que mantener la calma para que ellos no se exaltaran más”, explicó la comunicadora.

Tras varios minutos en esta situación, los secuestrados dijeron “algo así como ‘a estos hay que matarlos ahora’. Ahí nos agarramos muy fuerte de la mano (con Álvaro) y fue muy duro. Entremedio me manosearon y me pasaron muchas cosas que es mejor no recordar”.

“Cuando nos bajaron y después nos dimos cuenta de que estábamos en un terreno baldío y nos decían que camináramos derecho porque si mirábamos para atrás nos iban a matar, y nunca supimos en qué momento se fueron”, confesó la exanimadora de Chilevisión.

Minutos después, cuando pudieron llegar a su casa sanos y salvos, ambos se pusieron a llorar. Álvaro estaba arrepentido de no haberla podido defender de la situación.

“Fue tan duro que no pudimos hablarlo hasta ocho años después. Incluso ahora me cuesta bastante hablarlo detalladamente”, cerró Millaray Viera en el programa de Canal 13.