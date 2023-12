“El amor de verdad es ser felices a pesar de las dificultades”: Paulina Urrutia habló sobre su relación con Augusto Góngora

Paulina Urrutia estuvo como invitada en el nuevo capítulo “Chile lindo, el país que soñamos”, programa conducido por Sol Leyton. En la conversación, la actriz habló sobre Augusto Góngora, su pareja que falleció en mayo de este año luego de una larga lucha contra el Alzheimer.

Cabe recordar que la historia de amor entre ambos quedó retratada en la película documental La Memoria Infinita, y en este contexto aseguró que en su relación con el periodista: “Yo era muy feliz, simplemente era muy feliz con él, y creo que Augusto era muy feliz conmigo... y no sé si eso tiene una forma o un discurso. Éramos felices y creo que fuimos felices hasta el final”, partió indicando.

“Yo era feliz durmiendo a su lado y fue muy triste no dormir juntos, pero finalmente él estaba en un catre clínico, pero yo puse una cama y dormíamos juntos igual. Y si él se despertaba, me encantaba ponerme en cucharita al lado de él”, continuó.

Sobre las cosas que le gustaban sobre Góngora, Paulina comentó que: “me encantaba su olor... es muy simple, era feliz oliéndolo, tocándolo, y él era feliz conmigo. El amor de verdad es ser felices a pesar de las dificultades”.

“Me siento plena. Me he sentido escuchada y respetada, y creo que una de las cosas más frágiles de la vida es la necesidad que todos tenemos de sentirnos queridos, y yo creo que soy una persona que ha recibido mucho cariño en la vida, entonces, ¿qué más puedes pedir? Me siento una mujer agradecida y muy tranquila conmigo misma, porque siento que he hecho las cosas bien”, añadió.

Finalmente, Sol Leyton y Paulina Urrutia llegaron a un río, donde la animadora le preguntó: “¿Qué te gustaría que este río se lleve?”. A lo que Paulina respondió con total honestidad: “Quiero dejar partir la pena”.