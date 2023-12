“He tenido que separarme de mi familia para perseguir mis sueños”: Hans Valdés compartió nuevo logro personal

El exparticipante del reality “Gran Hermano”, Hans Valdés, mostró su nuevo logro personal mediante de sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el joven de 19 comentó: “Chicos, les tengo que contar algo”, expresó el oriundo de Constitución y compartió una fotografía a las afueras de un edificio con la frase “fe en Dios”.

“¡Gracias a Dios hoy cumplo un logro más! He decidido venir a Santiago y es una decisión que me tiene muy feliz. He tenido que separarme de mi familia para venir a perseguir mis sueños y mis metas, pero sé que están orgullosos de lo que estoy viviendo”, añadió el exparticipante del reality de Chilevisión.

Acto seguido, Hans compartió un clip donde se puede ver el tamaño del departamento y la vista desde su balcón.

“Estoy infinitamente agradecido con quienes han estado conmigo en el día uno. Gracias por acompañarme en cada paso que doy”, expresó emocionado.

Finalmente, y como se acostumbra a hacer en muchas partes, Valdés realizó una inauguración de su nuevo hogar junto a sus amigos y familiares.