“Lo prometido es deuda”: Skar y Jorge sorprendieron con significativo tatuaje de pareja

Skarleth Labra y Jorge Aldoney, la ex pareja que nació en Gran Hermano Chile, no dejan de sorprender a sus fanáticos. Tras llegar de Cancún, donde estuvieron pasándolo de lo lindo junto a sus ex compañeros de reality, la pareja del momento decidió inmortalizar su amor con un significativo tatuaje en pareja.

La noticia se supo a través de las redes sociales, donde Jorge compartió en su cuenta de Instagram una imagen de ambos esperando su turno para ser tatuados y posteriormente una fotografía del tatuaje de ambos. “Lo prometido es deuda”, señaló Mr. Chile en la publicación que mostraba a la pareja con el mismo logo de Gran Hermano Chile tatuado en sus brazos.

jorge y skar Jorge y Skar mostraron sus tatuajes en Instagram. Captura de pantalla

Skar por su lado también quiso compartir el proceso del tatuaje a través de TikTok, revelando cada detalle, desde la selección de tintas hasta la aplicación en la piel.

Este gesto sorprendió a los seguidores, considerando que la pareja no lleva mucho tiempo de pololos. Cabe recordar que ellos se conocieron al interior de Gran Hermano, donde entablaron una linda y profunda amistad, pero tras la salida de Skar y su posterior reingreso, nació el amor y no se soltaron más.

Mientras Jorge optó por el clásico negro, Skarleth, también conocida como “Merenguito”, se decantó por el distintivo color rojo. Dos elecciones que reflejan la individualidad de cada uno, incluso en un gesto tan simbólico como compartir un tatuaje en pareja.