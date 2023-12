Wilma González celebró importante logro académico: “Me felicito a mí misma, porque le puse empeño y ganas”

Wilma González, la conocida española radicada en EE.UU, compartió su alegría y logro académico reciente al obtener el certificado “Master Personal Training” de la prestigiosa academia “Prodep Academy”. En una publicación en sus redes sociales, expresó su gratitud y emoción: “No puedo estar más agradecida. Esta certificación universitaria amplía mis conocimientos como personal trainer a nivel internacional”.

La influencer, quien está próxima a contraer matrimonio con Nicolás Seguel en enero, reveló detalles sobre su ceremonia de graduación: “No había compartido las fotos de la ceremonia de mi graduación en Chile. Se trata de una certificación universitaria que amplía mis conocimientos como personal trainer de forma internacional, pues se trata de un certificado ‘Master Personal Training’… no puedo estar más agradecida”, sostuvo la ex chica reality.

Es un pasito más logrado para cumplir mi sueño americano”, afirmó González. A continuación Wilma González elogió su propio esfuerzo y compromiso: “En primer lugar, me felicito a mí misma, porque le puse empeño, voluntad y ganas. Me felicito yo, porque en mis vacaciones de verano estudié, no procrastiné e hice el examen en tiempo récord”.

Además, la influencer extendió su agradecimiento a los profesores de la academia, expresando admiración y cariño hacia ellos. En particular, mencionó al profesor Adrián, reconociendo sus años de enseñanza y dedicación. González también reveló una conexión más allá de lo académico, compartiendo: “Él, junto con su familia, sé que son nuestros amigos en Florida”.