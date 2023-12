“A mí las mujeres diciendo garabatos me chocan más que los hombres”: Kike Morandé y su directa opinión sobre el humor actual

Kike Morandé hizo un análisis del humor actual en su programa de YouTube ‘Morandé Te Ve’, donde precisó que “hoy día parece que o eres ‘standapero’ o no haces humor. Álvaro Salas es el único que sigue haciendo humor-humor”.

En conversación con Felipe Izquierdo, Morandé aseguró que “a mí me pasa con el stand up que me choca tanta grosería”.

“Ponte tú, en el Festival de Viña, puro garabato, hombres y mujeres”, indicó Kike, agregando que “a mí las mujeres diciendo garabatos me chocan más que los hombres”, agregó.

Respecto a esto mismo, señaló que “a lo mejor debe ser por lo viejo que soy, pero no me nace el garabato puesto en la boca de una mujer. Pero, exprofeso, contar algo en base al garabato me choca”.