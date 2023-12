“Crossover maipucino”: Eskarcita relató cómo fue su encuentro con Tomás Vodanovic en evento navideño

Scarlette Gálvez, conocida como Eskarcita, compartió su vivencia en un evento navideño en Maipú, donde asistió a la inauguración del árbol navideño en dicha comuna, y compartió de cerca con el alcalde Tomás Vodanovic.

En una entrevista para el podcast The Ellas Show, la ex participante de Gran Hermano Chile describió el encuentro como “fue locura” y expresó su aprecio por la hospitalidad de Vodanovic. “(Fui recibida) súper bien, con el alcalde y todo. Me encanta, fantástico. Estuvimos al principio ahí conociéndonos, explicándole un poco”, mencionó.

El alcalde también comaprtió la experiencia en sus redes sociales, con una publicación que rezaba: “Que me dicen de este crossover maipucino con nuestro medallista panamericano y campeón mundial de patin carrera @emanuellesi y la finalista de @granhermanocl nuestra vecina @eskarcita Ambos nos acompañaron en el encendido del árbol navideño en la Plaza de Maipú.Gracias por siempre hacerse parte de las iniciativas comunales y llevar con orgullo el nombre de Maipú”.

Durante el evento, Scarlette estuvo en primera fila junto al alcalde, compartiendo momentos iniciales de conocimiento y explicación mutua. Sin embargo, tras presenciar una presentación artística, le comunicaron que debía abandonar el lugar. A pesar de ello, Eskarcita optó por quedarse, deseando interactuar con las personas presentes.

“No podía ser tan así de pararme de la silla e irme, entonces me subí como a una h… y saludé. Me saqué fotos, habían niñitas, al final era devolver el cariño que te estaban dando”, reveló Gálvez, destacando su deseo de conectarse con aquellos que la apoyaron durante su participación en Gran Hermano Chile.

La ex concursante también reflexionó sobre su éxito en el programa, afirmando: “Si yo llegué a la final es por las personas que estuvieron apoyándome, ya sea votando o si les gustó alguna cualidad mía. Así que estuvo bien, estuvo bonito”. Su participación en el evento navideño no solo fue un gesto de agradecimiento hacia sus seguidores, sino también una oportunidad para retribuir el cariño recibido durante su trayectoria en la televisión.