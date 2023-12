Diana Bolocco aclaró supuesto ingreso a matinal de CHV en reemplazo de Monserrat Álvarez

La animadora de Gran Hermano, Diana Bolocco, aclaró los rumores que la vinculaban como la flamante contratación para llegar al matinal de “Contigo en la mañana” de CHV, en reemplazo de la periodista Monserrat Álvarez.

Sin embargo, en conversación con Luis Sandoval, descartó ser nuevamente dupla con Julio César Rodríguez, de quien se dijo que él la había propuesto, debido a la buena onda que formaron animando el reality que se grabó en Argentina.

[ “Todos los baños vomitados”: Revelan detalles de la regada fiesta de GH en casa de JC Rodríguez ]

“Yo no voy a hacer el matinal de Chilevisión. Me vine a CHV justamente para hacer entretención”, explicó la hermana de Cecilia Bolocco, quien justamente renunció a Mega por no querer continuar en el matinal “Mucho Gusto”, pidiendo a gritos estar en un programa que estuviera alejado de las noticias políticas y relacionadas con delincuencia.

“Por lo tanto, Diana Bolocco le cierra la puerta ante esta eventual negociación (...) y descarta por completo que vuelve a las mañanas, porque mucha gente quería volver a verla junto a Julio como dupla matinal”, agregó Sandoval.

Posibles cambios en matinal

De cara al año 2024, el matinal Contigo en la mañana de CHV ya estaría pensando en las modificaciones que realizaría en su programación para continuar con el liderazgo y hacerle frente a la competencia que, por días, le ha quitado el primer lugar en rating.

Según fuentes de la industria, indicaron a este medio que desde marzo debería ocurrir “una reestructuración fuerte y aires nuevos por ciertas críticas que habría hecho Julio César Rodríguez”, las cuales tendrían relación con modificar el set de televisión e incluir más noteros.

Los comentarios del animador, apuntarían que no se hizo un “refresh” con anterioridad, lo que habría provocado la baja en el rating, cediendo el primer lugar a Mucho Gusto y Tú Día.

Justamente, el matinal de Canal 13 sería uno de los referentes a seguir, debido a su pauta más cotidiana y familiar, la cual se buscaría incorporar en CHV para matizar con las temáticas políticas y policiales.

A esto, se suma la incorporación como notero de Gino Costa, quien aterriza en enero a CHV.