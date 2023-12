¿Disney perderá los derechos de Mickey Mouse? La verdad detrás de esta extraña noticia

A medida que nos acercamos al primero de enero de 2024, un cambio trascendental se avecina en el mundo de la animación y el entretenimiento: Mickey Mouse, el icónico ratón que personifica la esencia de la cultura pop estadounidense y global, se sumirá en el dominio público. Algo que Disney llevaba años temiendo y es realmente inevitable-

Esta noticia ha sorprendido a fanáticos y expertos por igual, ya que implica que cualquier individuo podrá utilizar obras relacionadas con el personaje sin incurrir en pagos ni solicitar permisos a Disney, la compañía que hasta ahora mantenía los derechos exclusivos y que, por supuesto, nunca estuvo dispuesta a dar este tipo de permisos a nadie.

Mickey Mouse pasará al dominio público en 2024

Aunque este anuncio marca un hito en la historia de la propiedad intelectual, es esencial comprender que la liberación de derechos no implica un acceso irrestricto al personaje. Disney aún retendrá el control sobre las versiones modernas de Mickey Mouse, incluyendo sus colores característicos y su inconfundible voz.

En este contexto, “Barco de vapor Willie” (Steamboat Willie de 1928), el primer cortometraje que introdujo al ratón en su clásico estilo blanco y negro, será la única versión liberada, limitada exclusivamente a Estados Unidos. Esto se debe al tiempo que ha pasado desde la publicación original del corto y los estatutos de las leyes de derechos de autor.

A pesar de esta apertura en los derechos, Disney asegura que Mickey Mouse continuará desempeñando un papel fundamental en la narrativa de historias, las atracciones de parques temáticos y la extensa línea de mercancía de la empresa. La versión liberada no afectará la posición protagónica del personaje, que se mantendrá como la figura emblemática de la marca.

Los personajes famosos en el dominio público y su explotación

Este fenómeno no es ajeno en la industria del entretenimiento. En 2022, la versión original de Winnie the Pooh también ingresó al dominio público, generando un espacio para una amplia gama de usos creativos del querido oso. Este cambio incluso llevó a la producción de películas inusuales como “Winnie the Pooh: sangre y miel”.

A medida que Mickey Mouse se embarca en esta nueva fase de su existencia legal, surge la pregunta de cómo se explorarán y desarrollarán nuevas facetas creativas del personaje ahora que ha cruzado la línea hacia el dominio público.