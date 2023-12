Luis Miguel se ‘enfrenta’ a un grillo en uno de sus conciertos: su reacción fue la mejor

La gira mundial de Luis Miguel ha dejado momentos memorables para sus fans, como por ejemplo, la vez que el cantante tuvo que enfrentarse a un grillo.

Luis Miguel sigue acumulando éxitos gracias a su gira Instagram

Esto sucedió recientemente y ha capturado la atención de todo el mundo, pues el pequeño animalito se posó sobre su ropa y el artista mantuvo la calma en todo momento.

Luis Miguel y su reacción ante el grillo en su concierto

De acuerdo con los videos virales que han circulado por todo internet, Luis Miguel se encontraba entonando una de sus canciones cuando de repente notó que tenía un grillo caminando por su traje.

El animalito se subió por el lado del pantalón y comenzó a subir hacia su pecho, cuando el mexicano miró hacia abajo y notó la peculiar escena.

Sin asustarse y mas bien esbozando una sonrisa, tomó el grillo con sus manos y con mucha calma lo puso en el suelo, en un lugar seguro para el insecto, mientras siguió cantando La Bikina. Esto generó aplausos y gritos en sus fans, que reconocieron el lindo gesto.

“Quien más queriendo ser el grillo”, “Cuando reencarne en un grillo no diré nada, pero habrá señales”, “El grillo con sus compas: wey, a que no saben qué me pasó”, “hasta los insectos quieren tenerlo cerquita”, “tiene clase hasta para quitarse un grillo”, “dueto con el grillo”; fueron parte de las divertidas reacciones de los internautas.

En paralelo, otros fanáticos le dijeron a Luis Miguel que los grillos representan buena fortuna, prosperidad y vitalidad, por lo que se convierte en un buen augurio de lo que le espera al cantante próximamente.

De momento, lo que se sabe es que continuará su gira por todo el territorio mexicano, incluyendo ciudades como Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez, Torreón, Hermosillo y Culiacán, entre otras tantas, para el año 2024.