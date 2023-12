Netflix anuncia remake de One Piece, una de sus joyas del 2023

A través de sus redes sociales, Netflix anunció que ya está trabajando en un remake de la serie animada de One Piece, que fue una de sus diamantes en bruto de este 2023, cuando lanzaron el live action, que logró atrapar tanto a fans del manga como a personas que no sabían nada de One Piece.

Para los que no lo saben, One Piece es un manga y anime japonés creado por Eiichiro Oda que sigue la historia de Monkey D. Luffy, un joven que adquiere poderes de una fruta del diablo y sueña con convertirse en el Rey de los Piratas. La trama se desarrolla en un vasto mundo de océanos, islas y criaturas fantásticas, donde Luffy forma una tripulación variada y colorida, cada miembro con sus propios sueños y habilidades. A lo largo de su viaje buscan el tesoro legendario conocido como One Piece y enfrentan desafíos, enemigos poderosos y descubrimientos que llevan a revelaciones sobre el pasado y el mundo en el que viven.

Será un remake del anime original

Según la nueva información, Netflix ya está trabajando en The One Piece, que será una serie que funcionará como remake del anime original. Además de la empresa líder de streaming también se involucrará WIT Studio en su producción, la misma casa que se encargó de dar forma a Spy X Family, otro gran título de éxito. Por el momento no hay fecha de estreno pero sabemos que tendremos al mismo reparto de voces encabezado por Mayumi Tanaka.

One Piece ha tenido un impacto mediático significativo desde su debut en 1997, convirtiéndose en uno de los mangas y animes más exitosos y duraderos de la historia del género. A nivel global, la serie ha generado una enorme base de fans y ha contribuido a la popularización del manga y anime fuera de Japón. La obra de Eiichiro Oda ha trascendido las fronteras culturales, llegando a audiencias de diversas edades y nacionalidades, y ha influido en la cultura pop con su estilo único y personajes icónicos.