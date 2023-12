‘Wonka’ de Timothée Chalamet logra esta suma millonaria en su primer fin de semana de estreno

(Courtesy of Warner Bros. Pictures/AP)

Hace algunos días se estrenó una nueva visión de la icónica historia de Willy Wonka y su fábrica de chocolate. Esta vez, el actor Timothée Chalamet es quien se encarga de encarnar a Wonka, el excéntrico chocolatero que ha sido interpretado por Crispin Glover, Johnny Depp, Christian Borle o Gene Wilder en el pasado.

Aunque para muchos, al principio, esta fue una apuesta incierta por parte de HeyDay Films y Warner Bros., lo cierto es que, según informó Variety, a Wonka le ha ido de maravilla en este primer fin de semana de estreno.

Wonka ha reunido más 100 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel global

De acuerdo con el reporte de Variety, Wonka ya logró reunir US $150 millones durante su primer fin de semana a nivel global. A pesar de que este número todavía no supera los US $125 millones que costó hacer la película, se trata de una recolección bastante dulce para los días de lanzamiento inicial. La película ha logrado críticas bastante favorables, siendo señalada como un espectáculo encantador que robará el corazón de chicos y grandes. El conocido sitio de puntaje de películas y series, Rotten Tomatoes, la ha valorado con un 80% de puntuación, lo cual es bastante positivo.

El personaje de Willy Wonka, creado por el autor británico Roald Dahl en su novela Charlie y la Fábrica de Chocolate ha dejado un impacto duradero en la cultura popular desde su introducción en 1964. Chalamet, a frente de la cinta, hace un excelente trabajo en capturar la atención del público, con su estilo de actuación que se caracteriza por su habilidad para transmitir una amplia gama de emociones con una autenticidad impresionante.

La película musical está dirigida por Paul King y cuenta la maravillosa historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero se convirtió en el amado Willy Wonka que conocemos hoy.