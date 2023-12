¡Boda! Demi Lovato y Jordan “Jutes” Lutes se comprometen

Demi Lovato se casa. La cantante contó a sus 157 millones de seguidores en Instagram que se comprometió con el compositor Jordan Lutes.

Demi Lovato está muy emocionada por casarse con Jordan Lutes

“Todavía estoy sin palabras. Anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que pueda casarme con el amor de mi vida @jutesmusic... Mi amor, estoy más que emocionada de casarme contigo... todos los días. Lo que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y apreciarte por siempre”, escribió Lovato en la publicación que ha logrado más de dos millones de likes.

“Por el resto de nuestras vidas. Te amo, cariño”, concluyó Lovato junto a un anillo de diamantes en forma de pera.

Compromiso del fin de semana

Demi Lovato y Jordan “Jutes” Lutes se comprometieron el sábado.

Los amigos de la pareja no dudaron en compartir su emoción entre 17 mil comentarios del post. Selma Blair escribió: “¡Estoy muy feliz por ustedes dos! JutesMusic tiene mucha suerte de tenerte. Que este amor crezca hasta el infinito. Te amo y estoy muy feliz por ti. Magníficas noticias”.

Lutes coescribió “Substance” con Lovato y compartió créditos de composición con él en “Happy Ending” y “City of Angels”.

La pareja tiene un año de relación

Lutes felicitó a la también actriz cuando cumplió años en agosto y comentó en Instagram que ella es su “mejor amiga”.

“Feliz cumpleaños a mi mejor amiga. Obviamente eres la persona más hermosa y talentosa que jamás lo haya hecho”, subtituló la publicación en ese momento. “Pero lo más importante es que eres raro y me haces llorar de risa”.

