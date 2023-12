“Cuál es la idea...”: Eva Gómez responde a feo comentario por lucirse en bikini a sus 52 años

“Cuál es la idea, ya eres muy mayor”. Con esa frase un cibernauta criticó a la exparticipante de Tierra Brava, Eva Gómez, por lucir su escultural figura en bikini a sus 52 años de vida. Palabras que tuvieron la rápida respuesta de la española.

El odioso comentario generó no cayó bien en Eva Gómez, quien no dudó en dar su punto de vista respecto a los haters que disparan de forma gratuita en redes sociales, sin que nadie les pida la opinión.

Eva Gómez responde a envidioso comentario

“Ahhhh y entonces ¿no puedo tener calor, ponerme en biquini, bañarme, sacarme fotos o tener Instagram? ¿O ninguna de las anteriores?”, escribió la exanimadora del Festival de Viña del Mar y El diario de Eva.

“No se por qué te contesto, la verdad es que no sé si me da pena o sorpresa que alguien se meta a mi Instagram y, como tú bien dices, con la edad que tengo, me diga qué debo o no hacer”, continuó.

Finalmente, le recomendó que se encargue de vivir feliz y no dedicarse a molestar a la gente.

“Vive feliz y deja al resto. Si no tienes nada bueno que aportar, es mejor mantenerse al margen. No me veas, no me sigas etc, nadie te obliga”, cerró la animadora, consignó La Cuarta.