Las 10 rupturas de famosos más sorprendentes de este 2023

Este 2023 nos dejó con diversas rupturas entre los famosos, y aquí te compartimos quiénes terminaron sus relaciones durante este periodo.

Cabe resaltar que este año sorprendió, pues muchas celebridades se separaron.

Rosalía y Rauw Alejandro

A mediados de este 2023 se dio a conocer la ruptura de los cantantes. De acuerdo con el programa “Telecinco Socialité”, un amigo del intérprete de “Todo de ti”, reveló que la relación habría terminado porque la española así lo decidió, contrario a la versión que se rumoraba, de una supuesta infidelidad por parte de él.

“El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw, sentían que la estaba ‘bajando de nivel’, que no estaba a su altura... La ven como una gran estrella, como una Kardashian, y sienten que él no está a ese nivel”, expresó la fuente.

Rosalía / Rauw Alejandro La pareja tenía un futuro juntos. (Instagram: (@rosalia.vt))

Ricky Martin y Jwan Yosef

De acuerdo con información publicada por “People”, fue el cantante quien presentó la solicitud de divorcio, el miércoles 5 de julio, ante el Tribunal Superior de California.

En la fecha de la separación, se agregó “TBD”, que en español significa “por determinar”.

Mientras que sobre los motivos de la separación, se expuso que era por “diferencias irreconciliables”.

Tini y Rodrigo de Paul

Por medio de sus respectivas cuentas de Twitter, la cantante y el futbolista anunciaron su separación.

Algo que llamó la atención es que Tini publicó el comunicado con el nombre de Rodrigo, y viceversa, siendo el mismo mensaje.

“Decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, indicó el escrito.

Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación.

Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona q quiero y respeto mucho.

Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas.

Muchas gracias por el amor y el… — LaTripleT (@TiniStoessel) August 1, 2023

Ariana Grande y Dalton Gómez

En mayo de 2021, se casaron en secreto en una ceremonia privada, lo que sorprendió a los fans, pues ella había sido muy reservada.

A través de su cuenta de Instagram, Ariana compartió algunos momentos junto a su entonces esposo, aunque fueron pocas veces.

En julio de 2023, se informó que Ariana y Dalton estaban separados desde enero, y que ya comenzaron con el proceso legal de divorcio.

"dalton":

Porque, según @TMZ, Ariana Grande se divorció de su esposo Dalton Gomez. pic.twitter.com/2kr4JjFWas — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 17, 2023

Joe Jonas y Sophie Turner

El integrante de los Jonas Brothers y la estrella de “Juego de tronos” se encuentran en proceso de separación, tras cuatro años casados y dos hijos de común.

Ambos ya emitieron un comunicado, para pedir a la prensa discreción, por el bienestar de los pequeños, aunque destacó que, supuestamente, fue Joe quien quiso separarse, debido a que Sophie se enfocó en recuperar su carrera.

Sofía Vergara y Joe Manganiello

En julio comenzaron los rumores de la separación, lo cual se hizo oficial tras siete años juntos.

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan el uno por el otro pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este instante, mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, expresaron en un comunicado.