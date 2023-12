“Madre ausente”: Pedro revela desconocidos rasgos de personalidad de Julia en “Generación 98″

Pedro mantuvo una conversación muy directa y “sin filtro” con Julia, su madre, en “Generación 98″, que reveló desconocidos rasgos de la personalidad de la psicóloga.

Luego de llegar sorpresivamente desde España, ambos roles acudieron al restaurante de sushi de Loreto en el capítulo 111, donde se generó un franco diálogo sobre la relación madre- hijo.

En específico, Pedro le dio a entender que Julia no ha cumplido el rol maternal que él hubiese esperado. La afirmación surgió luego de que Julia le señalara que ambos tenían “personalidades muy independientes”.

“Habla por ti. Yo nunca he sentido ni tampoco he dicho que sea completamente independiente”, le replicó Pedro.

“Yo siempre he necesitado una madre… otra cosa es que me haya resignado a tener una madre ausente. Pero está bien, si es lo que me tocó no más”, añadió.

Frente a estas palabras, el rol de Tamara Acosta se sintió impactada y le consultó si realmente consideraba que ella era una “madre ausente”, a lo que su hijo le sugirió que era conveniente que buscara en su interior.

“Es tu personalidad, no más. Siempre has sido así, distraída. Nunca te has preocupado de las cosas mundanas, como ser madre… y yo tampoco nunca te lo he exigido. Está bien, si no te estoy criticando”, le aclaró.

“¿No crees que estás siendo un poquito hiriente?”, la hizo ver la psicóloga.

“Tú me enseñaste a no guardarme las cosas”, argumentó el personaje de José Antonio Raffo.

Entonces, su madre le explicó que las cosas se podían decir “de forma más cariñosa”, pero él no cejó en su actitud.

“Mamá, yo te amo, tú lo sabes. Si esperabas que esto fuera un reencuentro idílico, con coro de ángeles… mejor saquémonos esa idea de la cabeza porque no es no tu estilo, ni tampoco el tuyo”, manifestó Pedro.