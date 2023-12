“Me sorprendí con ciertas cosas”: Coni Capelli se enteró de lo que dijo ‘Pincoya’ a sus espaldas en ‘Gran Hermano’

Todos sabíamos que llegaría el día en que los ex participantes de Gran Hermano Chile, se enteraran de lo que dijeron de ellos a sus espaldas en la casa-estudio.

De hecho, la ganadora del reality, Constanza Capelli, no era precisamente del agrado de todos y por lo mismo, es de ella de quien más se habló en las habitaciones y lugares que hoy están siendo ocupados por los participantes argentinos.

Como no hay plazo que no se cumpla, la joven bailarina contó que ahora sí pudo ver algunos momentos de los cuales no tenía idea y se llevó una gran sorpresa con varias cosas, pero sobre todo con su amiga Jennifer Galvarini, más conocida como la “Pincoya”.

Fue en el podcast “Gran Espía”, donde fue muy sincera y reveló lo que le hicieron pensar los videos que vio de la chilota y que ella desconocía.

“Quería saber”

Fue la misma ex chica reality quien partió contando cómo llegó a ver los videos de su amiga Pincoya: “Quería saber lo que dijo la Pincoyita (…) Soy súper honesta, obviamente me sorprendí con ciertas cosas”.

“Pero después, deje que pasara un poquito y que esa emoción no me llevara, no me invadiera y dije ya, me pasó la emoción de rabia y después dije: ‘ya pero ya pasó’”, aseguró.

De todas maneras, Capelli reconoció que ella también dijo cosas de su compañeras y que por esa razón “prefiero quedarme con lo bonito y con lo bueno, así que si vi cosas, pero como les dije yo decido quedarme con lo bonito”, finalizó.