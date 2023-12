“No me sirve ella. Se tiene que ir del equipo verde”: Pamela Díaz ahora la agarró contra Fran Undurraga

Luego de la competencia individual del equipo verde en Tierra Brava, Pamela Díaz se lanzó en contra de una nueva participante, que tuvo su debut en las participaciones para evitar la eliminación.

Conversando en la cocina con hombres de los equipos verde y rojo, “la Fiera” no tuvo reparos en comentar de todo sin pelos en la lengua.

Los primeros comentarios apuntaron a la falta de espíritu competitivo de Fran Undurraga. Jhonatan Mujica puso los puntos sobre las íes, diciendo que Pamela derrotó caminando a la modelo: “Tenemos ahí un punto muy débil”. “La Fiera” recogió la instancia y detalló: “Yo fui caminando pensando que había perdido y dije ¿para qué?”.

Entonces fue cuando la histórica de los realities comenzó su exposición: “Me dieron ganas de pegarle un puro... ‘es que me pesan las te...’, ‘es que me voy a pegar’” comenzó. Así fue como Pamela Díaz llegó a la grave conclusión: “No me sirve ella. Se tiene que ir del equipo verde”.

Para concluir, Pamela agregó que “la Aránguiz es mejor que la Fran”. Esa frase, viniendo de Pamela, es particularmente fuerte, ya que ella misma estableció antes de la prueba que no creía que la exchica Mekano fuera a ser un aporte a la competencia.