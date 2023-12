“Pasao a co...”: El comentario de Natalia Valdebenito tras conocer los comediantes que estarán en Viña 2024

Este martes se supo quienes serán los comediantes que se subirán al escenario de la Quinta Vergara en la próxima edición del Festival de Viña del Mar. Ante esto, la humorista Natalia Valdebenito lamentó la escasa diversidad en la parrilla, asegurando que había una escasa presencia de mujeres y comunidad LGBTIQA+ en el evento.

En sus palabras, la comediante escribió: “¿Cómo sólo dos compañeras en el festival de Viña? Hay muchas mujeres haciendo comedia. Ya no es como antes. Hay diferentes estilos. ¡¡Existe la comunidad LGBTIQA+!!… Nada personal con los cabros, pero QUE LATAAAAAAAAAA. Pasao a coco” 🤭.

Este comentario provocó diversas reacciones, entre ellas la de @Fantasmakekmina, quien escribió: “Con respeto pero ¿serán entretenidas? que sean mujeres u hombres, disidencias etc. da lo mismo, la cosa es que hagan reír (ejemplo de ello es lo que paso con Javi Dueñas)”.

Valdebenito no tardó en responder de manera contundente: “Obvio pue. Vaya a verlas. ¿O cree que todos los gallos lo hacen bien? Hasta años para equivocarse han tenido. Salgan de ese pensamiento retrógrado. Que a una no le resulte no significa nada. De hombres te tengo una lista de fracasados”.

Con esta réplica, la comediante defendió la calidad del humor femenino y desafió la percepción estereotipada sobre el desempeño de las mujeres en el ámbito de la comedia.

En la lista oficial de humoristas seleccionados para el festival se dio a conocer la participación de: Alison Mandel, Javiera Contador, Luis Slimming, Luis Miranda, Sergio Freire y Alexis Ortiz.