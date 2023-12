Priscilla Vargas cumplió su sueño de aparecer en Time Square: matinal la sorprendió en su cumpleaños

El matinal de Canal 13, “Tu Día”, sorprendió a la animadora Priscila Vargas en su cumpleaños al hacer realidad uno de sus sueños más anhelados: aparecer en las pantallas de Time Square en Estados Unidos.

El periodista José María del Pino fue el encargado de llevar a cabo esta emotiva sorpresa, trasladándose al lugar favorito de Vargas para celebrar su día especial.

“Hace muchos días dijimos ‘la Pri es la estrella que alumbra en nuestro matinal todas las mañanas’ y el equipo del ‘Tu Día’ en Estados Unidos, con la complicidad de Chile, dijo ‘hagámosle un regalo especial a la Pri’”, compartió emocionado Del Pino.

El equipo preparó un impactante video que se proyectó en las imponentes pantallas de Time Square, capturando la atención de la periodista de manera instantánea. La reacción de Priscila Vargas no se hizo esperar, expresando su incredulidad y emoción a gritos: “No lo puedo creer, cómo lograron eso (...). Me puedo morir tranquila, me puedo morir mañana, me puedo morir”, exclamó la animadora entre lágrimas de alegría.

La sorpresa no solo fue un regalo para Vargas, sino también una muestra del cariño y reconocimiento del equipo hacia ella. La periodista, aún emocionada, añadió: “Me creo la súper muerte”.

