“Te tengo respeto porque eres maquiavélico y tienes un lado satánico”: El “tierno” cara a cara de Junior Playboy con Miguelito

Este lunes en Tierra Brava se vio una dinámica, donde los participantes se transformaron con máscaras, para luego ser “desenmascarados” por sus compañeros, cuando éstos les dijeron verdades como en un Cara a cara.

La primera en presentarse fue Angélica Sepúlveda, quien desenmascaró a Botota. “Eres la más cahuinera del reality. Me has sorprendido con tu doble discurso, ya no te creo nada. Siento que tu humor es hiriente”, le disparó la “Fierecilla”.

Y lo que se pensó como un cara a cara más polémico, terminó siendo una instancia de reconciliación entre Junior Playboy y Miguelito en Tierra Brava. Durante la dinámica del “Cara a Cara”, el primero le tocó decirle sus defectos y fortalezas al comediante, de quien más que nada habló varias cosas positivas.

¿Qué dijo Junior Playboy de Miguelito en Tierra Brava?

Al respecto, el primero señaló que “eres un niño muy habiloso, más de lo que el resto cree. Te tengo respeto porque eres rápido, maquiavélico y tienes un lado satánico”.

Ante esto, Miguelito dijo “el burro hablando de orejas”, pero se mostró extrañado por el buen tono de Junior, quien añadió que “aunque juegue contigo y te moleste, eres al que le tengo respeto en esta casa”.

El momento se cerró con un abrazo entre ambos, quienes han tenido varios problemas en el encierro.