“Te tiene como un perrito desde que llegó”: Chama pierde la paciencia con Luis Mateucci ante ingreso de Daniela Aránguiz

En un nuevo capítulo de Tierra Brava, se vio conversando a Luis Mateucci y Daniela Aránguiz, y esta última le insistió en que no quiere que el argentino siga durmiendo con Chama. “Yo no voy a ver este espectáculo, te veo durmiendo ahí y me voy a la cama de Fabio”, sostuvo, y agregó, para sacarle celos a Luis, que al español “todo Chile se lo quiere comer, porque es bonito”.

Además, Daniela le exigió a Luis que se disculpara con ella por cómo la trató cuando recién la vio llegar. “Me mataste el ego. Todo lo que me hiciste recuperar, como mi seguridad, me lo mataste con lo que hiciste”, le expresó la chilena.

“No hay amor ahí. No te puedes comparar con ella. Ella me decía ‘te quiero’, pero yo no tenía sentimientos. Me cae la raja, es muy buena chica, pero yo sé la clase de persona que es afuera, y sé que no me interesaría”, aseguró él posteriormente.

“¿Yo qué te muevo?”

Por fin, mientras se dirigían a una actividad recreativa con Matías Vega, Luis volvió a hablar con Chama sobre lo ocurrido. Según le dijo, le contó a Daniela “todo lo que tenía que contarle: lo que hice con vos, lo que no hice, todo. No puedo mentir”.

Pero Chama no se lo tomó bien. “¿Para qué le tienes que decir eso? Si nosotros hicimos algo es entre tú y yo. ¿Por qué le tienes que dar explicaciones?”, le enrostró. Ante la respuesta de él de que Daniela le “mueve el piso”, la venezolana se enfadó aún más.

“No me hagas quedar como una estúpida. Si quieres estar ahí, dímelo ahorita. Ella es la que va a decidir, porque te tiene como un perrito desde que llegó. No te puedo respetar de esa forma, yo no estoy para estas tonterías y tampoco mi vida privada la hago pública. Haz lo que quieras, pero yo tengo dignidad. Si dices que te mueve el piso, ¿yo qué te muevo?”, le preguntó.

Tras la discusión, Luis se dejó aconsejar por Junior, quien le recomendó, entre las dos posibilidades, quedarse con Daniela.