Tunden a JLo por su efusiva forma de cantar en la fiesta navideña que organizó con Ben Affleck

Con ya es costumbre en Navidad, JLo organizó una fiesta para celebrar las fiestas más lindas del año en compañía de Ben Affleck y los hijos que comparten.

Como siempre se ha caracterizado, la diva del pop botó la casa por la ventana para sorprender a sus exclusivos invitados e incluso recitó varios temas de temporada, sin esperar que los clips virales en internet le trajeran varias críticas.

Jennifer López La famosa presumió su árbol de Navidad y se robó las miradas (@jlo/Instagram)

Se sabe que el agasajo se llevó a cabo en la mansión que tienen en Los Ángeles, California, donde también estuvieron acompañados por sus hijos Emme, Max, y Violet, la hija mayor del actor con Jennifer Garner.

Así cantó JLo en su fiesta navideña 2023

En las imágenes que circulan por las redes sociales se aprecia a la intérprete de On the floor luciendo un vestido azul de corte strapless y cantando el clásico “It’s the most wonderful time of the year”, que inmortalizara Andy Williams en 1963.

Amigos, vecinos y familiares pudieron disfrutar de esta exclusiva e íntima actuación, que seguramente los hizo sentir muy privilegiados, pero que en internet consideraron de “excesivo”.

“Ella el centro de atención pobre gente”, “Todos se ven super aburridos y ella de intensa”, “Cree que está dando un concierto en la sala de la casa”, “Se ve que fue el karaoke más aburrido de la historia”, escribieron los ‘haters’ en Instagram.

Pese a esto, la famosa tuvo colmada su residencia de otras estrellas del espectáculo de la talla de Margot Robbie, Michael B. Jordan, Casey Affleck, Jennifer Lewis, Lily Rabe y Benny Medina, entre otros.

“Todos estaban cantando canciones de Navidad hasta entrada la noche y Jennifer llevó la batuta cantando varias de ellas. Los dos estaban de muy buen humor”, explicó una fuente a la revista People.

La oportunidad también se hizo propicia para presumir su enorme árbol de Navidad dorado que cautivó elogios de los internautas días atrás y que impuso tendencia para este 2023.