Daniela Aránguiz revela que Luis Mateucci le pidió tener un hijo: “Me pediste un rubiecito”

Daniela Aránguiz y Luis Mateucci están en conversaciones en Tierra Brava. El ingreso de la exchica Mekano dejó al argentino de una pieza, provocando su quiebre con Chama.

Se pudo ver que Mateucci y Aránguiz conversaron sobre la posibilidad de tener hijos. “Cuando me pedías tener un hijo... Me regalaste hasta unos calcetines de guaguas”, le recordó Daniela a Luis.

Luis entregó más información revelante y explicó que “a la edad que tengo, si tuviera un hijo, lo tendría con vos”.

“Me pediste un hijo rubiecito, también me dijiste eso”, aclaró Daniela Aránguiz.

Chama ya indignada

“No se ama. Si tú te amas como mujer, no haces eso. Viene y pasa por aquí y muestra el c... eso es para una niña de 20 años. Cuando tú eres una mujer, tienes hijos, te has casado, tienes otro status”, aseguró la Chama sobre Aránguiz.

“Esas actitudes que está teniendo, a mí, me dan como risa”, afirmó la participante.

Finalmente, Alexandra que Daniela “no me va a querer encontrar, porque te mando para Chile para que busques tu dignidad, que la dejaste por allá”.