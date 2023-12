Demi Lovato y Jordan ‘Jutes’ Lutes anunciaron su compromiso

¡Es oficial! La cantante Demi Lovato y el compositor Jordan ‘Jutes’ Lutes están prontos a casarse, tras comprometerse este fin de semana durante una reunión íntima en Los Ángeles.

El anuncio lo hicieron con fotos a través de People, donde Lovato, de 31 años, se veía sonriente, presumiendo su anillo de compromiso, mientras abrazaba a su ahora prometido. La piedra de diamante tiene forma de pera y según el citado medio es una creación de N.Y.C, una boutique de joyería de lujo.

La pareja estaba vestida de negro. Posaron para la propuesta en un set con el piso lleno de pétalos de rosas rojas. El anillo destacaba en las manos de Demi Lovato con sus uñas pintadas de negro.

Después de la propuesta íntima, la pareja compartió con sus familiares en un restaurante. Los artistas publicaron las imágenes en sus cuentas de Instagram, derrochando la alegría del amor.

People recordó que Demi Lovato y Jordan ‘Jutes’ se conocieron en enero del 2022 cuando escribieron juntos su canción ‘Substance’. Anunciaron su romance en agosto de ese mismo año. Ahora, a poco más de un año, están comprometidos y las fotos con sus seres queridos tras la propuesta de matrimonio, demuestra que los apoyan en este nuevo paso.

Sin nada qué esconder

La pareja no esconde su amor tras el anuncio de su romance en el 2022. El pasado 28 de marzo, Lovato deseó a Jutes un feliz cumpleaños, resaltando lo enamorada que está de él.

“Mi dulce ángel - ¡¡¡Es oficialmente tu cumpleaños!!! No podría estar más emocionada de celebrarte porque no podría estar más enamorada de tu hermosa, divertida, sexy, talentosa yo. He esperado toda mi vida para encontrarte y no puedo esperar para celebrar muchos más cumpleaños juntos. Eres literalmente un sueño hecho realidad y estoy muy agradecida de llamarte mío. Que tengas el mejor cumpleaños mi amor.. Te lo mereces, el mundo, y más!!!! Por muchos más. Te amo”, escribió la cantante junto a una foto con él.

Jutes también se esmeró con un romántico mensaje de cumpleaños para Lovato en agosto pasado.

“Feliz cumpleaños a mi mejor amigo. Obviamente, eres la persona más hermosa y talentosa que jamás lo haya hecho, pero lo más importante es que me haces llorar de risa”, escribió.