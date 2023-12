“Esa hue... de armar cahuines, de hacerse la víctima”: Pamela Díaz habló pestes de Dani Castro tras mal momento anímico

Pamela Díaz es de armas tomar y ahora se fue con todo en contra de una de sus compañeras de “Tierra Brava”, Daniela Castro, esto tras pasar por un mal momento anímico dentro del encierro.

Todo habría comenzado cuando la exMasterChef se encontraba acostada llorando mientras le contaba a su pareja, Uriel, que el encierro la tenía colapsada.

“Estoy como estresada, no sé qué hacer. Más mental, que físicamente. Como que trato de poner todo de mi parte para hacer todas las hue... y quizás, un día podría decir ‘no quiero hacer esto’ y no quiero hacerlo”, señaló Castro, en el adelanto del próximo capítulo.

Más adelante, se ve como Pamela habla con Jhonatan de la situación, quien le comentó “ella cree que tiene que estar feliz todo el tiempo. Yo le dije ‘¿Quién te dijo eso a ti?’”, le habría dicho el modelo.

“Ya no me hables de la Dani, ya me cayó mal. Esa hue... de armar cahuines, de hacerse la víctima (...) todo para ella es un tema, todo, todo”, le contestó Pamela, asegurando que “la actitud de la Dani no es de una persona que a mí me parece honesta”, cerró.