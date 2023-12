¿Está grave? Daniela Romo revela el estado de salud de la mujer que aseguran que es su pareja

Daniela Romo es una de las actrices más respetadas de la farándula mexicana debido al gran trabajo que ha realizado en las distintas producciones en las que ha aparecido en los más de 40 años de su carrera artística.

Aunque la artista ha decidido mantener su vida privada alejada de lo que es su carrera profesional a lo largo de los años ha sido vinculada amorosamente con con su amiga y mánager, Tina Galindo, debido a que ambas han estado inseparables con el paso de los años.

Aunque Daniela ha negado la relación en varias oportunidades, el presunto romance ha pasado a convertirse en un secreto a voces, por lo que muchos le piden que se sincere sobre su orientación sexual.

Daniela Romo habla de la salud de Tina Galindo

Daniela Romo fue consultada durante una entrevista con el programa ‘De primera mano’ sobre la salud de su compañera debido a las complicaciones que ha enfrentado en las últimas semanas.

Galindo acompañó a Romo en sus peores momentos cuando enfrentó el cáncer por lo que ahora que ella enfrenta problemas de salud ha permanecido a su lado como toda una amiga fiel.

“Está bien, ahí va ella luchando y eso es lo más importante y todo el mundo lo sabe aunque luego malinterpreten las cosas pero es la persona que yo más adoro y admiro en el mundo… Ella me hizo a mi y me ha ayudado 44 años de mi vida y además estuvo conmigo todo mi cáncer y yo no puedo más que celebrar que esté vida y luchando como siempre y que me siga haciendo sentir que la debo de admirar porque es una gran mujer”, manifestó recalcando que no hay situación amorosa entre ellas, pero si un gran amor y agradecimiento.

Tina Galindo es una reconocida productora teatral en México con una amplia trayectoria en el mundo de las artes escénicas que la han llevado a trabajar con grandes estrellas.

La productora nació en la Ciudad de México y ha desempeñado un papel clave en la promoción y el desarrollo del teatro en el país, al promover una gran cantidad de producciones que han sido referentes en el ámbito cultural mexicano, contribuyendo a la diversificación y enriquecimiento del teatro nacional.

Aunque Daniela no dio detalles sobre los problemas que enfrenta su amiga, se conoce que tras haber sufrido el Covid-19 ha enfrentando distintas consecuencias.