Gala Caldirola sobre rumores de reconciliación con Mauricio Isla: “Hay un amor que está por encima de cualquier tipo de relación”

Gala Caldirola respondió a las especulaciones sobre una posible reconciliación con Mauricio Isla a través de sus redes sociales. El futbolista, quien celebraba el noveno cumpleaños de su hija Martina en Miami, desató rumores de una nueva etapa en su relación con la madre de su otra hija, Luz Elif.

En medio de los saludos a Martina, Gala compartió afectuosos mensajes hacia Isla y Nataly Hormazábal, madre de la niña. Sin embargo, un seguidor directamente cuestionó la posibilidad de un regreso con Mauricio, a lo que Caldirola respondió con claridad.

La española, a través de una dinámica en sus historias de Instagram, declaró que: “Creo que tienen que empezar a normalizar un poquito más que los padres pueden tener una buena relación, pueden llevarse bien, pueden compartir, pueden tener momentos en conjunto y eso no quiere decir que la relación se ha retomado”.

“Eso quiere decir que hay un amor que está por encima de cualquier tipo de relación, más allá de la pareja, que es el amor de familia. Así que no, no hemos vuelto, pero lo quiero mucho, lo respeto, me quiere y tenemos una niña preciosa en común”, expresó Gala.

“No hemos vuelto, pero lo quiero mucho, lo respeto, me quiere y tenemos una niña preciosa en común”, zanjando el tema de manera definitiva.