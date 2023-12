Kike Morandé lanzó polémica confesión a Pancho Saavedra: “Me enojaba contigo cuando hacías Lugares que hablan”

Kike Morandé nuevamente vuelve a ser noticia tras hacer una controversial confesión a Pancho Saavedra en “Sobreviva el lunes”, y es que el exanimador criticó al rostro de Canal 13 sobre su desempeño en uno de sus programas.

“Empezaron a repetir mucho el programa, salía hasta en la sopa y caga todo. Hoy le sigue yendo bien, no estamos a las 22.00 horas, pero el próximo año volvemos a ese horario con una temporada nueva completa”, dijo de entrada el rostro del excanal del angelito sobre el espacio, el cual aseguró lo lanzó a la fama.

En este contexto, es donde el exanimador de “Morandé con Compañía” comentó: “Yo me enojaba contigo cuando hacías Lugares que hablan. Yo toda mi vida he sido de campo y muchos de los lugares que tú fuiste, yo también los conozco. Me conozco Chile de arriba a abajo (...) La Patagonia y para todos lados”, asegurando que en espacio “encontrabai mucho culpable”.

“Además tú me encontrabai comunista, di la verdad”, bromeó Saavedra ante tan confesión.

Sin embargo, Kike Morandé aseguró que “no, yo soy lo menos de política, pero encontrabai mucho culpable”, reiteró.

Por su parte, Pancho Saavedra no entendió a qué se refería, y el animador le explicó que era porque “llegabai a un lugar y decías ‘allá arriba vive la señora Rosa y la señora Rosa tiene que caminar tres horas todos los días para venir a buscar la leche de la vaca acá abajo’... (Pero) ir a hacerle un camino a la señora Rosa es algo que va a pasar, pero son hueás que cuestan mucho. Entonces, yo decía Panchito tenía que haber sabido cómo eran los campos hace 50 años”, argumentó.

“Entiendo, es como cuando yo decía ‘pero cómo es posible que...”, expresó Pancho, captando la idea de Kike. “Da rabia, yo sé”, le dijo el animador del programa de YouTube.

Según la visión del animador del Festival de Viña, “uno tiene que ser un nexo, y a mí me pasaba que yo no dosificada: alegaba, alegaba, alegaba y me ponía en un tono muy... (grave)”, sostiene.