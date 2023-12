La “Chama” cuestionó llegada de Daniela Aránguiz a “Tierra Brava”: “No se ama. Si tú te amas como mujer, no haces eso”

La llegada de Daniela Aránguiz a “Tierra Brava” no fue del agrado de Alexandra Méndez, y es que Luis Mateucci ha estado muy cerca de la expanelista de “Zona de Estrellas”.

Cabe destacar que el argentino comenzó una relación con la “Chama” durante las primeras semanas del reality de Canal 13, sin embargo, todo se derrumbó con la llegada de su expareja.

En este contexto, es donde la venezolana se sinceró sobre esta situación con la Botota Fox, lanzándose en contra de Aránguiz.

“Me aburrí soberanamente”, comenzó diciendo la venezolana tras ver a Daniela, quien coqueteaba por los elogios que le decía “La Botota”.

“¿Pa’ qué vino? Luis también me dijo que se peleó con una gente que se metió con su marido”, agregó la venezolana, mientras “La Botota” empezó a relatarle todos los detalles de la mediática relación con Jorge Valdivia.

“No se ama. Si tú te amas como mujer, no haces eso. Viene y pasa por aquí y muestra el c... eso es para una niña de 20 años. Cuando tú eres una mujer, tienes hijos, te has casado, tienes otro status”, aseguró la Chama.

“Esas actitudes que está teniendo, a mí, me dan como risa”, afirmó la participante.

Finalmente, Alexandra que Daniela “no me va a querer encontrar, porque te mando para Chile para que busques tu dignidad, que la dejaste por allá”.