“Me chupa un hue…”:Daniela Aránguiz le contó a Luis Mateucci su coqueto con Mario Velasco y desató el enojo del argentino

Un tenso momento protagonizaron Daniela Aránguiz con Luis Mateucci en el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, y es que la rostro de la farándula le contó al argentino un coqueteo que tuvo con su excompañero de “Zona de Estrellas”, Mario Velasco.

“¿Con quién te has dado besos?”, le preguntó la exchica “Mekano”, a lo que el trasandino le respondió: “Con ‘La Chama’ y con ‘La Guarén’, pero en la actividad”.

“A la única a la que le di cabida, de conocerla y hablar, fue a la Dani (Castro). Me caía bien, pero de repente, me armó cada show”, continuó contando Mateucci.

Por su parte, Daniela aprovechó de lanzar una bomba: “Yo en el programa (Zona de Estrellas) le di un piquito a Mario Velasco, pero jugando”, le dijo, a lo que Luis le dijo en un tono irónico: “Aaah jugando”.

“Igual que tú en una actividad…”, se defendió Aránguiz. “Después salió en todos lados: ‘Nace el amor en Zona de Estrellas’”, agregó. Eso sí, aseguró que Mario Velasco es solo su amigo.

Tras ver el enojo de Luis, Daniela aprovechó de explicarle el contexto de la situación. “(Velasco) me dijo: ‘Tu pololo te engañó’. Entonces le respondí: ‘Dame un beso para que se vea’”, relató.

Sin embargo, a Mateucci no le cayó muy bien la dinámica. “Me chupa un hue… tú y tus amistades con todos ¿Qué parte no entiendes de que sí me importa lo que tengo contigo?”, le dijo con sinceridad.